Özhaseki: 'Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, siyaseti bırakmayla ilgili dün yaptığı açıklamanın bazı basın yayın organlarında farklı yansıtılarak yayımlandığını söyledi.

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  • 11.06.2022 18:18
  • Güncelleme: 11.06.2022 20:37
Özhaseki: 'Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah'a ısmarladık demek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, siyaseti bırakmayla ilgili dün yaptığı açıklamanın bazı basın yayın organlarında farklı yansıtılarak yayımlandığını söyledi.

Özhaseki, Kayseri Melikgazi Belediyesince Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde temel atma törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Siyaseti ne zaman bırakmak istediğiyle alakalı daha önce defalarca açıklama yaptığını belirten Özhaseki, "Malum candaş, yandaş ve besleme medyanın ne dedikleri ve anladıkları umurumda değil. Zaten ne söylesem tersinden bir şey bulup uydurmaya devam ediyorlar. Ben dünkü söylediklerimi ilk defa söylemiyorum ki. Birçok kez farklı ortamlarda ve televizyonlarda söyledim" dedi.

Dün katıldığı "Kocasinan’ın Yıldızları" programında gençlerle sohbet ettiğini ve onlara bazı tavsiyelerde bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle konuştu:

"TEKNOFEST kuşağı olarak adlandırdığımız gençliğin, bilimle, teknolojiyle, sanatla müzikle, sporla ilgilendiğinden duyduğum memnuniyeti ifade ettim ve bu yönde de çalışmalarına devam etmelerini istedim. Sonra dedim ki ’Gözümüz arkada değil. Sizler varsınız. Siyasete elveda demek üzere olan birisiyim. İnşallah sizler geleceksiniz benim de gözüm arkada değil.’ Ben bunu ilk defa mı söylüyorum. Defalarca söyledim. Siyasette de yenilenmek esas ve bunu da en iyi yapan Recep Tayyip Erdoğan. Bir taraftan tecrübe timsali arkadaşlarımızı tutuyor bir tarafa da yeni arkadaşla onlar içerisinde harmanlama yaparak partimizi ileriye doğru taşıyor. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz."

Özhaseki, 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağını ve onun ardından da yerel seçimlerin hazırlıklara başlayacaklarını belirtti. Bugüne kadar Türkiye’nin bağımsızlığı, birliği, dirliği ve bölünmez bütünlüğü hususundaki verilen mücadeledeki kazanımların geri gitmemesi için Cumhurbaşkanlığı seçiminin büyük önem taşıdığının altını çizen Özhaseki, "Bizim mücadelemiz Amerika’nın, Avrupa Birliği’nde Türkiye dosttu gibi gözüken ama her türlü düşmanlığı yapan ülkelerin, FETÖ’nün ve PKK’nın isteğine karşı çıkmak. Cumhurbaşkanlığı seçiminden 9 ay sonra da belediye seçimleri geliyor. Rövanşımız var. Vatandaş bir kere denedi bunları ama aradan 3-4 sene geçti. Hiçbir şey yapmadıklarını gördü. Tembelliklerini gördü. Algı operasyonlarındaki yalanlarını gördü. Bir iki tane heykel ve çeşme açarak 5 seneyi doldurmanın ne kadar acı bir tecrübe olduğunu gördü. İşte bunları da millete anlatarak 2024 belediye seçimlerini de tamamlamak. Söylemek istediğim şey, Cumhurbaşkanımızı 2023 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde seçtirmek ve ardından gelen yerel seçimlerde de mücadelemizi verip ondan sonra Allah’a ısmarladık demek" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
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