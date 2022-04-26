Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Hacılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü'ne bağlı gençlerle iftar yemeğinde buluştu. İftarda konuşan Özhaseki, 'Hacılar bizim göz bebeğimiz, hem milli değerlerimize sahip çıkan hem de manevi değerlerimize bağlı insanların bulunduğu bir ilçemiz olan Hacılar'da ayrı bir güzellik var. Allah birliğimizi bozmasın' dedi.

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  • 26.04.2022 10:47
  • Güncelleme: 26.04.2022 11:04
Özhaseki: 'Hacılar bizim gözbebeğimiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Hacılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’ne bağlı gençlerle iftar yemeğinde buluştu. İftarda konuşan Özhaseki, “Hacılar bizim göz bebeğimiz, hem milli değerlerimize sahip çıkan hem de manevi değerlerimize bağlı insanların bulunduğu bir ilçemiz olan Hacılar’da ayrı bir güzellik var. Allah birliğimizi bozmasın” dedi.

Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar yemeğine AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Hacılar Kültür Dayanışma ve Yardım Vakfı Başkanı Ahmet Herdem, İlçe Müftüsü Yusuf Ay ve Hacılar İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’ne bağlı gençler katıldı. İftar programı öncesinde konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, programda emeği geçenlere teşekkür ederek Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini belirtti. Özdoğan, "Bakanımızın aramızda olması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İçerisinde bulunduğumuz Ramazan ayını dolu dolu yaşıyoruz. Bu programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ramazan ayı dolayısıyla hem nakdi hem ayni yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık. Aynı zamanda bu ramazanda ilçemizdeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 60 ailemize günlük iftar sofrası kurduk" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de; “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da azaptan kurtuluş olan Ramazan’ın son günlerine geldiğimiz şu günlerde sizler gibi gençlerle beraber iftar ederken Allah’tan azaptan kurtuluşumuzu, mağfiretimizi diliyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Rabbim sizin gibi gençlerimizin sayısını çoğaltsın. Kendi değerlerimizle donanmayı bu millete hizmet etmeyi sizin gibi gençlerimize Rabbim nasip etsin. Kayserimiz genelinde bir güzellik varken Hacılar’da da ayrı bir güzellik var. Bundan dolayı şükrederken bir taraftan da üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyasında kandan çatışmadan uzak bir ortamda olduğumuz, herkesin evine rahatça gidebildiği sıcak bir ortamda yaşadığımız için Allah’a hamd ediyoruz. Bulunduğumuz coğrafyanın etrafı adeta bir ateş çemberi. Rabbim birliğimizi bozmasın diye dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özhaseki ve beraberindekiler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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İHA

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