Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılı yatırım toplantısında yaptığı konuşmada, 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor' dedi.

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  • Güncelleme: 02.01.2022 16:12
Özhaseki: 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor'
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılı yatırım toplantısında yaptığı konuşmada, 'CHP'li belediyeler sözünde durmuyor' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 2021 yılı yatırım toplantısında yaptığı konuşmada, ”CHP’li belediyeler sözünde durmuyor” dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki CHP’li belediyelerin işçi çıkartmamaya söz verdikleri halde işçilerini işten çıkardıklarını söyledi. İstanbul, Ankara, Adana ve Mersin’de toplam 20 bin belediye işçisinin işten çıkartıldığı ifade eden Özhaseki, “CHP’li belediyelerin sözlerinde “CHP işçilerini çıkartıyor diyorlar. Evet doğru, CHP’nin kendine has bir genetiği var. Hiç değişmiyor. İdeolojik takıntılı bir yapı var orada. 2000’li yıllardan öncede belediyecilik anlayışı aynıydı. Şimdi de aynısı devam ediyor. Üstelik acı olan taraf, ‘hiçbir işçi arkadaşı işinden etmeyeceğiz, hiçbir emekçiyi dışarı atmayacağız’ diye söz verdiler. ‘Eğer bir işçi arkadaşı işinden atarsak, namussuzuz, şerefsiziz’ dediler. Bu sözleri de Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Belediye Başkanı verdi. Ancak İstanbul’a 13 bin 500 kişiyi, Ankara, Adana, Mersin’i de topladığınızda 20 bin kişiyi işten attılar. Yine de Tevfik Bey’in açıkladığı 45 bin kişiyi yeniden işe aldılar sadece İstanbul’da kendi aralarında bölüşerek. CHP’den yüzde 35, İYİ Parti’den yüzde 15, HDP’den şu kadar diyerek elemanlar aldılar. İmamoğlu, ‘Biz 21 bin kişi aldık’ diyor. Ben de çalışma bakanımızı aradım. İstanbul Büyükşehir Belediyesine ne kadar işe başlama müracaatı var diye sordum. 45 bin kişi olduğunu söylediler. Yeniden 45 binden fazla adam aldılar. Şimdi de yeni duyuyorum Kırşehir’den işçileri işten atıyorlarmış. Hesabını veremezler. Bunu söyleyen insanda CHP döneminde özellikle yapılan işlerden sonra 1994’de belediye başkanlığına gelen bir arkadaş” diye konuştu.

Kayseri’de belediye başkanlığı sürecinde hak etmeyen kimseyi işten çıkartmadıklarının altını çizen Mehmet Özhaseki, ”Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi başkanlığı sürecimde eğer bir tane insanı siyasi görüşünden dolayı işinden atmışsam, lütfen söyleyin. Hırsızlar ile aram hiç iyi olmadı. Yolsuz, uğursuz adamlarla aram hiç iyi olmadı. İşe sarhoş gelip, günlerce çalışmayan, mazeret bile söylemeyen insanlarla aram hiç iyi olmadı. Onlarda bir elin parmakları kadardı ve atılmayı hak etmişlerdi. Biz de işlerine son verdik ama onun dışında hiçbir insanı siyasi görüşünden dolayı işinden atmadık” ifadelerini kullandı.

İHA

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