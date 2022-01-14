Özel eğitim öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Niğde’de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Yıldıztepe - Yaylayolu arasındaki yolda Hasan G. yönetimindeki 51 BE 022 plakalı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine ait olan servis aracı ile Recep D.’nin kullandığı 51 AAP 417 plakalı hafif araç çarpıştı. Kazada servis sürücüsü ile birlikte 5 öğrenci, 2 öğrenci velisi, 1 öğretmen ve diğer araçta bulunan sürücü Recep D., yolcu Oğuzhan Ç. yaralandı. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Recep D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.