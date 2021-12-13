Otyakmaz: 'Rıza Çalımbay'a yardımcı olma sözü verdim'

Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu adı Beşiktaş ile anılan teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında konuştu. Otyakmaz, 'Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz' dedi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 13.12.2021 21:35
Otyakmaz: 'Rıza Çalımbay'a yardımcı olma sözü verdim'
Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden DG Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu adı Beşiktaş ile anılan teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında konuştu. Otyakmaz, 'Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz' dedi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden DG Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu adı Beşiktaş ile anılan teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında konuştu. Otyakmaz, “Rıza hoca için Beşiktaş’ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 1-0- galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maçın ardından stadyum çıkışında gazetecilerin soruları yanıtladı.

Otyakmaz, “Son haftalarda kazanıyorduk. Futbol oynayarak kazanıyorduk. Bugün de iç sahada olmanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür takımımızın vermiş olduğu mücadeleyle hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Gol pozisyonu çok seri gelişti. Burak Başkan ve yönetim kuruluyla beraberdik. Acaba ayıp ettik diye mi düşündüm” dedi.

“Çok şükür yine geçen seneki gibi”

Otyakmaz, geçen seneki gibi bir seri yakaladıklarını söyleyerek, “Çok şükür yine geçen seneki gibi maçların yoğunluğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve sonuç almaya başlıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi yenilmemezlik serimiz devam eder” ifadesini kullandı.

“Memleketinin takımını bırakıp gideceğini de sanmıyorum”

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktör Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Otyakmaz, “Beşiktaş’a giderse serbest kalır’ diye bir mukavele yok. Ama Rıza hoca için Beşiktaş’ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz. Ama böyle şartlarda da kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini de sanmıyorum” diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
'Acısı hala yüreğimizde'

'Acısı hala yüreğimizde'

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kayseri'de PKK'lı 2 kişi yakalandı

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

Kocasinanlı çocuklar milli değerlere bağlı yetişiyor

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

KAYMEK'ten anne babalar için ilk yardım kursu

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Erciyes Teknopark 'Benim İşim Girişim' Yarışmasının Ödül Töreni yapıldı

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

KAYSERİ'DEN DÜNYAYA 500 TON GİLABURU

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

13 milyon 326 bin Euro olan 6 adet raylı sistem aracı alınıyor

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

Başkan Gözbaşı'dan maça davet

DAHA FAZLA
Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

Kayseri'ye savunma sanayisi yatırımı yapılacak mı?

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Milyonlar harcanan projeler boş duruyor

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da muhtarları dinledi

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret

Ak parti il teşkilatından Hacılar belediyesine ziyaret