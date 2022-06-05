Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobilden pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu yaralandı.

PAYLAŞ
  • 05.06.2022 12:34
  • Güncelleme: 05.06.2022 18:08
Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, otomobilden pompalı tüfekle yapılan ateş sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Belsin Mahallesi İsmail Erez Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre otomobille seyir halindeki E.Ö., yaya olarak yürüyen İ.C.’ye pompalı tüfekle ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı İ.C. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ö.’nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği

Kocasinan'dan TEKNOFEST için atölye, malzeme ve danışma desteği

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Daha güzel çevre için çalışıyoruz'

Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

Otomobilden tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı

Berna Gözbaşı: 'Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz'

Berna Gözbaşı: 'Daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz'

Vali Çiçek, COD Enerji Üretim A.Ş'yi Ziyaret etti

Vali Çiçek, COD Enerji Üretim A.Ş’yi Ziyaret etti

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kariyeri

Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın kariyeri

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

5
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

Kayseri’de etkili olan fırtına zor anlar yaşattı

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı: 'Kalp ve damar hastalıklarında gecikmiş tedavi erken yaşta ölümlerle sonuçlanabilir'

Kardiyoloji Uzmanı Bahadır Şarlı: “Kalp ve damar hastalıklarında gecikmiş tedavi erken yaşta ölümlerle sonuçlanabilir”

DAHA FAZLA
Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı

Kayseri Havalimanı için 234 Milyon TL'lik bütçe onaylandı

Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması

Anadolu Çoban Köpekleri Güzellik Yarışması

Tomarza'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Tomarza'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kutlandı

Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor

Bisiklet ve yaya yolu daha güvenli hale getiriliyor

Başkan Büyükkılıç: 'Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk'

Başkan Büyükkılıç: 'Çevreyi evimiz bildik, çevre dostu belediye olduk'