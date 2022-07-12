Otobüs yoldan çıktı, 8 yolcu hastaneye kaldırıldı
Yozgat'ın Yerköy İlçesinde yolcu otobüsü yoldan çıktı, hafif yaralanan 8 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
- 12.07.2022 10:18
- Güncelleme: 12.07.2022 10:18
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Yozgat’ın Yerköy İlçesinde yolcu otobüsü yoldan çıktı, hafif yaralanan 8 yolcu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İstanbul’da hareket eden Yozgat’ın Sorgun ilçesine giden Ses Turizm firmasına ait yolcu otobüsü Yozgat’ın Yerköy ilçesinde yoldan çıktı. Hafif yaralanan 8 yolcu tedbir amaçlı Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüste 41 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
İHA
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