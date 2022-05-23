Otobüs kazasında yaralanan 23 öğrencinin tedavisi devam ediyor

Niğde'de Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 18'nin taburcu edildiğini, 23 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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  • 23.05.2022 09:16
  • Güncelleme: 23.05.2022 09:16
Otobüs kazasında yaralanan 23 öğrencinin tedavisi devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralananlardan 18’nin taburcu edildiğini, 23 yaralının ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Adana ilinde düzenlenen gençlik etkinliğinden Konya iline dönüş yapan ve içerisinde 43 üniversite öğrencisinin bulunduğu özel bir firmaya ait 42 C 0641 plaka sayılı otobüs, sürücü Hasan Akgül’ün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, 22.05.2022 günü saat 04.15 sularında Adana/Konya Otoyolu Niğde ili Ulukışla ilçesi Güney Köyü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu ölümlü/yaralanmalı ve tek taraflı trafik kazası meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezince alınan ihbar üzerine Valilik birimlerimiz (Emniyet, Jandarma, AFAD, İtfaiye ve Sağlık Ekipleri) ivedilikle kaza mahalline sevk edilmiştir. Meydana gelen kazada yolculardan, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca isimli öğrenciler olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Sürücü ile yaralanan 41 kişi Niğde, Konya, Kayseri, Ankara, Çorum illerinde bulunan hastanelere sevk edilmiştir. Yaralılardan Sude Akkuş ise tüm müdahalelere rağmen sevk edildiği Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmiştir. Hayatını kaybeden Ömer Faruk Küçük Sakarya, İlayda Karakoca Konya ve Sude Nur Akkuş Kocaeli’ye defnedilmek üzere gönderilmişlerdir. Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum’da hastanelerde devam edilmektedir. Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

İHA

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