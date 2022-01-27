Oto sanayide 'kar' yoğunluğu

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan don olaylarının sebep olduğu kazalardan dolayı oto sanayilerde yoğunluk meydana geldi.

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  • 27.01.2022 09:19
  • Güncelleme: 27.01.2022 09:52
Oto sanayide 'kar' yoğunluğu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye genelinde yoğun kar yağışı ve etkili olan don olaylarının sebep olduğu kazalardan dolayı oto sanayilerde yoğunluk meydana geldi.

Geçtiğimiz yıla göre ülke genelinde etkisini daha fazla gösteren kar yağışı ve soğuk havanın etkisi ile meydana gelen kazalardan dolayı oto sanayilerde yoğunluk oluştu. 30 yıldır oto sanayide esnaflık yapan Deniz Himmetoğlu, yoğun yağış ve artan araç sayısından dolayı bu yıl kazaların daha çok olduğunu ve oto sanayilerde işlerin yoğunlaştığını söyledi.

Himmetoğlu, “Bu yıl tüm yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava da etkisini gösterince yollarda don olayları meydana geldi. Geçtiğimiz yıla göre hem soğuk havada hem de trafikteki araçlardaki artış da kazaları tetikledi. Doğal olarak da sanayilerde bir yoğunluk meydana geldi. Soğuk havalarda yola çıkacak vatandaşlarımıza tavsiyemiz ise kış lastiklerini taktırsınlar, kışlık bakımlarını yaptırsınlar ve trafikte çok dikkatli araç kullansınlar” dedi.

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İHA

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