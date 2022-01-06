OSB Teknik Koleji, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti

Kayseri Özel OSB Teknik Koleji Rize'de düzenlenen Okullar arası Yüzme Gençler Grup müsabakalarında ilk dört okul içerisine girerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

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  • 06.01.2022 12:57
  • Güncelleme: 06.01.2022 12:57
OSB Teknik Koleji, Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Özel OSB Teknik Koleji Rize’de düzenlenen Okullar arası Yüzme Gençler Grup müsabakalarında ilk dört okul içerisine girerek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

Kayseri’de düzenlenen Gençler Yüzme müsabakalarında yer alan OSB Teknik Koleji, burada ikinci olarak adını gruplara yazdırmıştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yüzme İl Temsilciliği tarafından organize edilen Liselerarası Yüzme İl Birinciliği, Olimpik Havuzda yapılmış ve 3 gün sürmüştü. 50 okuldan 139 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda OSB Teknik Koleji, erkeklerde ikincilik elde etmişti. Bu derecesi ile grup müsabakalarına katılma hakkı elde eden OSB Teknik Koleji, grup müsabakaları için Rize’ye gitti. OSB Teknik Koleji öğrencileri, Antrenör Mehmet Erol gözetiminde grup müsabakalarında ilk 4’te yer aldı ve adını Türkiye Finalleri’ne yazdırdı. Müsabakalara ilişkin OSB Teknik Koleji’nden yapılan açıklamada şöyle denildi;

“3-5 Ocak 2022 tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Okullar Arası Yüzme Gençler Grup Müsabakalarında okul takımımız ilk 4 girerek Türkiye finallerine katılmaya hak kazanmıştır. Mücadelelerinden dolayı sporcularımızı ve hocamızı tebrik ederiz.”

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İHA

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