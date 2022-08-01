OSB'ler bir arada

Kayseri’deki OSB’ler Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araya geldi.

Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Gengeç, Kayseri OSB Bölge Müdürü Yakup Gültekin ve Mimarsinan OSB Bölge Müdürü Baki Uludağ da yer aldı. Mimarsinan OSB’nin ziyareti sırasında İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baktır ile Bölge Müdürü Recep Yıldız da Kayseri OSB’yi ziyaret etti.

Kayseri’deki üretimin merkezleri olan üç organize sanayinin yöneticileri yapılan çalışmaları değerlendirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.