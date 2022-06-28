OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 2022 Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden yetki belgesini aldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca ilk yönetim toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

PAYLAŞ
  • 28.06.2022 14:10
  • Güncelleme: 28.06.2022 15:59
OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 2022 Olağanüstü Genel Kurulu’nda seçilen yeni yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nden yetki belgesini aldı. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca ilk yönetim toplantısını gerçekleştirerek görev dağılımı yaptı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İl Müdürü Kamil Akçadırcı ile bir süre sohbet etti. Ziyarete Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar ile OSB Bölge Müdürü Fatih Gözel katıldı. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, İl Müdürü Kamil Akçadırcı’ya genel kurula sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür etti. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nde, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri yetki belgesini de aldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu, ilk toplantısını da gerçekleştirerek görev dağılımını yaptı. Toplantıda, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mehmet Yalçın, Başkanvekilliğine ise Murat Yibur getirildi. Yönetim Kurulu Toplantısında, hizmetlerle ilgili Bölge Müdürlüğü gündemindeki konular da görüşüldü.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri AFAD sel bölgesinde

Kayseri AFAD sel bölgesinde

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

Misrata Heyeti 3 gün boyunca Kayseri'de temaslarda bulunacak

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

OSB'de yetki belgesi alındı, görev dağılımı yapıldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Kadına dehşeti yaşattı, 10 ay hapis cezası aldı

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Başkan Büyükkılıç: 'Her yönü ile dört dörtlük kavşak açıldı'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

6
Kayseri'de tehlikeli gerginlik

Kayseri'de tehlikeli gerginlik

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Develi yöresinde yetişen Gacer ata buğdayı 'Develi Gaceri' olarak tescillendi

Motorine 2,5 lira indirim

Motorine 2,5 lira indirim

DAHA FAZLA
Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Gülsoy: 'Asgari ücret mutlaka güncellenmeli'

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Başkan Öztürk şampiyon sporcuyu ödüllendirdi

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Vali Çiçek Halk Günü Toplantısında Vatandaşlarla Buluştu

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Başsavcı Akın'dan Başkan Büyükkılıç'a veda ziyareti