Organik ürünler bu mağazada

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Cumhuriyet Mahallesi’nde belediyenin desteği ile hizmet etmeye başlayan Kayseri Üniversitesi Safiye Çıkrıkçıoğlu Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Ürün Sunum ve Satış Noktası’nın açılışını yaparak, tüm Kayserilileri buraya davet etti.

Kayseri Üniversitesi’nin planlama ve denetiminde üretilen hayvansal ve bitkisel ürünleri sunan işletmenin hayırlı olmasını dileyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Kayseri Üniversitemizin doğal ürünlerinin ve süt ürünlerinin satışı için tahsis etmiş olduğumuz küçük mağazamızdayız. Burası Cumhuriyet Mahallesi, Selçuklu Sokak. Üniversitemizin hijyenik ortamda üretmiş olduğu doğal, organik ürünler özellikle günlük süt, peynir ve diğer ürünleri mağazada bulabilirsiniz. Burada satış noktası oluşturarak ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunuyorlar. Rektörümüze, ekibine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız üniversitemize hem destek olabilir hem de kaliteli, organik ve hijyenik ürünleri buradan alabilirler. Hayırlı olsun” dedi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise, “Böyle bir fırsatı bize verdiği için Mustafa Başkanımıza çok teşekkür ederim. Üniversitemizin imkânlarıyla ilmi ortamda üretilen gençlerin üretim metotlarını öğrendiği bir mekânda üretilen bu ürünlerin hemşerilerimizle buluşturmamıza fırsat verdiğiniz için şahsım ve üniversitemiz adına çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya davet ediyoruz” diye konuştu.