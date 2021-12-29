Operasyon yapılan evden cephane çıktı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde çok sayıda silah ve silah parçası ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri silah kaçakçılığı ihbarı üzerine Bor ilçesine bağlı Tepeköy köyünde bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet av tüfeği, 7 adet av tüfeği mekanizması, tüfeklerle ait 6 adet namlu, 17 adet tabanca şarjörü, 2 adet çift kırma av tüfeği kasası ile 1 adet torna makinesi, 5 adet tüfek kabzası, 5 adet ağzı açık namlu, yaklaşık bin adet çeşitli silahlara ait yay ve tetik tertibatı, 5 adet tüfek dipçiği, 2 adet el kundağı, 60 adet tüfek uzun namlulu tüfek fişeği, 500 adet muhtelif tabanca fişeği, 1 adet 2863 sayılı Kanun kapsamında bulunan define arama dedektörü ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL para ele geçirildi.

Materyallere el konulurken, ikamette bulunan D.N. isimli şahıs da gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.