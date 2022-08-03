Online ‘İtfaiye raporu başvurusu’ hizmeti hayata geçirildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bilgi İşlem ve İtfaiye Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen, Çalışma Ruhsatı İzni için gerekli olan İtfaiye Raporu almak isteyen vatandaşların randevu talebinin online olarak yapabilmesine ilişkin uygulama hizmete girdi. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde bürokrasinin azaltılması, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idari yüklerin ve kırtasiyeciliğin önlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iş süreçlerinin kısaltılması amacıyla hizmete giren proje ile vatandaşlar https://portal.kayseri.bel.tr/itfaiye-rapor adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Bu uygulama ile birlikte yeni işyeri açacak olan vatandaşlar, İtfaiye Raporu almak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na gitmesine gerek kalmadan başvuru işlemlerini internet sitesi üzerinden yapabilecek. Vatandaşlar başvurusunu yaptıktan sonra başvuru sonucu ve randevu tarihi kendisine SMS yoluyla bildirilecek.