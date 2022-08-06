Önder Narin mazbatasını teslim aldı

YRP Kayseri 2. Olağan İl Kongresi Genel Başkan Fatih Erbakan’ın da katılımıyla 24 Haziran’da gerçekleştirilmişti. Kongrede tek aday olan Önder Narin, yeniden il başkanı seçildi. Narin, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Kayseri İl Sorumlusu Ali Karaduman ile birlikte gittiği Kayseri Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu’nun elinden mazbatasını teslim aldı.

Kayseri’de YRP’ni iktidara taşıyacak kadro6ları kuracaklarını belirten Önder Narin, “Kayserimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun, Allah hayırlı hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin. Bundan sonraki süreçte Genel Başkanımızın emrinde, milli görüş çizgisinde çalışmalarımıza hız kesmeden devam edecek, Kayseri’de Yeniden Refah Partisi’ni iktidara taşıyacak kadroları kuracağız” açıklamasını yaptı.