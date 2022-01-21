Önder Narin' den yarı yıl mesajı

Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Yarı yıl tatili ile ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi.

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  • 21.01.2022 14:18
  • Güncelleme: 21.01.2022 14:18
Önder Narin' den yarı yıl mesajı

 "Ülkemizin geleceği ve yarınlarımız olan kıymetli evlatlarımız ile onları yetiştiren değerli eğitimcilerimiz bugün yarı dönem tatiline girdiler. Herbirini ayrı ayrı tebrik ediyor daha başarılı bir gelecek diliyorum. Yetiştirdiğimiz evlatların hem bilimsel hemde ahlaki yönden gelişmesi en büyük arzumuzdur. Ahlaki açıdan gelişmeyen bireyler akademik olarak hangi seviyeye gelirlerse gelsinler insanlık için hayırlı işler yapmazlar. Bu yüzden benim için kriter karne notları değil ahlaki ve bilimsel bütünlüktür. Yetişen her bir evladımızın ülkemiz, dinimiz ve aileleri için hayırlı, faydalı birer kişiler olmasını diliyor tatil dönemi boyunca hem karın hemde tatilin tadını çıkarmalarını umut ediyorum. Onlara tavsiyem tatil dönemi boyunca seviyelerine göre en az bir kitap okumalarıdır"

Kurumsal Haber

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