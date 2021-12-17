Önce okudular, sonra tartıştılar

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından kitap okumak için farkındalık oluşturmak üzere 5 yıl önce hayata geçirilen 'Hayatın Anlamı Kitap' Projesi kapsamında öğrenciler okudukları kitap üzerinde tartıştı.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 17.12.2021 12:23
Önce okudular, sonra tartıştılar
Ürgüp Kaymakamlığı tarafından kitap okumak için farkındalık oluşturmak üzere 5 yıl önce hayata geçirilen 'Hayatın Anlamı Kitap' Projesi kapsamında öğrenciler okudukları kitap üzerinde tartıştı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından kitap okumak için farkındalık oluşturmak üzere 5 yıl önce hayata geçirilen ’Hayatın Anlamı Kitap’ Projesi kapsamında öğrenciler okudukları kitap üzerinde tartıştı.

Proje kapsamında, Ürgüp Hanife Memiş Aksoy ilkokulunda açılan Küçük Prens Tematik Kütüphanesinde düzenlenen ve moderatörlüğünü Türkçe Öğretmeni Fatma Korkmaz yaptığı okuma etkinliğine Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Maraşlı katıldı. Okudukları ’Küçük Prens’ kitabı hakkında söyleşi yapan öğrenciler, kitapta geçen konular hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve eşi Arzu Maraşlı çocukların okudukları ’Küçük Prens’ kitabında geçen konular üzerine bir süre sohbet etti.

Etkinlik sonunda açıklama yapan Arzu Maraşlı, “Ürgüp kaymakamlığı tarafından 5 yıl önce Hayatın Anlamı Kitap diye bir proje başlattık. Öğrencilerimizde kitap okumaya karşı farkındalık oluşturmak, Türkçemizi doğru, güzel ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla yola çıktık. Hayatın anlamı kitap projesinde her ay birbirinden farklı etkinlikler yapıyoruz. Okuma günleri, yazar-okur buluşmaları, kitap ile sohbet etkinlikleri, kitap okuma saatleri gibi birçok etkinliğimiz var. İlk defa öğrencilerimiz ile Küçük Prens Tematik kütüphanesinde bu etkinliği düzenledik. Etkinliğimize 11 okuldan 22 öğrenci katıldı. Küçük Prens kitabı üzerine güzel bir söyleşi yaptık" ifadelerini kullandı.

Projeye katılan öğrenciler de, Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yürütülen bu projenin kitap okumaların konusunda çok etkili olduğunu söyleyerek, projenin devam etmesini istedi.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Cuma Hutbesinde yabancı kültürleri bilinçsizce taklit ve piyango zemmedildi

Cuma Hutbesinde yabancı kültürleri bilinçsizce taklit ve piyango zemmedildi

Büyükşehir'in 'Hasta Yakını Misafirhaneleri' son aşamada

Büyükşehir'in 'Hasta Yakını Misafirhaneleri' son aşamada

ERÜ, 17 Aralık şehitlerini unutmadı

ERÜ, 17 Aralık şehitlerini unutmadı

Kayseri saldırısının 5. yıl dönümü

Kayseri saldırısının 5. yıl dönümü

Yılın son 'maharetli elleri'

Yılın son 'maharetli elleri'

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Milletvekili Ataş'tan, Meclis'te kaldırılan kürsü tepkisi!

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERHUM ŞAİR KARAKOÇ İÇİN HUNAT'TA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

4
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Kayseri'de kar yağışı etkili oldu

Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

DAHA FAZLA
Başkan yalçın: 'Terör örgütünün maddi kaynağı HDP'li belediyelerdir'

Başkan yalçın: 'Terör örgütünün maddi kaynağı HDP'li belediyelerdir'

Kayseri kahraman kadını arıyor

Kayseri kahraman kadını arıyor

Talas'ta 2021'in hızı 2022'de de sürecek

Talas'ta 2021'in hızı 2022'de de sürecek

Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri şehitlerini andı

Kayseri Üniversitesi, 17 Aralık Kayseri şehitlerini andı

Başkan Büyükkılıç ödülünü Bakan Varank'ın elinden aldı

Başkan Büyükkılıç ödülünü Bakan Varank'ın elinden aldı