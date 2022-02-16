Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti

Niğde'de yaşayan Mert Özer isimli genç, kız arkadaşını korku evinde korkuttuktan sonra evlenme teklifi etti. Korkudan erkek arkadaşının elini bırakmayan Beste bir sonraki aşamada büyük bir sürprizle karşılaştı.

PAYLAŞ
  • 16.02.2022 16:47
  • Güncelleme: 16.02.2022 16:47
Önce korkuttu, sonra evlenme teklifi etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de yaşayan Mert Özer isimli genç, kız arkadaşını korku evinde korkuttuktan sonra evlenme teklifi etti. Korkudan erkek arkadaşının elini bırakmayan Beste bir sonraki aşamada büyük bir sürprizle karşılaştı.

Niğde’de özel şirkette çalışan Mert Özer, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Beste’ye farklı bir konseptte evlilik teklifi yapmak için arkadaşlarından yardım istedi. Teklif için ildeki korku evini seçen Mert Özer, daha sonra işletmeci Mehmet Çiftçibaşı ile görüştü. Korku evi içerisinde Mert Özer’in evlilik teklifi için hazırlık yapıldı.

İşletmeci Mehmet Çiftçibaşı, ’’Mert ve kız arkadaşı Beste’nin ilk önce korku tünelinin içerisinden sürünerek geçtiler. Beste hanım ikinci odada çok gerildi ve korktu. Çok korktuğu için arkadaşı dayanamadı ve bize işaret etti. Biz de hemen parti odasına aldık. Birden konfeti patlattık. Beste hanımın haberi yoktu tekliften Mert arkadaşımız da hemen diz çökerek evlilik teklifi etti ve kabul edildi. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim’’ dedi.

Evlilik teklifi kabul edilen Mert daha sonra arkadaşlarıyla oyun havaları eşliğinde göbek attı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
El emeği göz nuru sergisi

El emeği göz nuru sergisi

Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı

Başkan Yalçın'dan Karakılıç için taziye mesajı

Kayseri dart takımları Türkiye Finali'nde

Kayseri dart takımları Türkiye Finali'nde

MHP'li Özdemir: 'Türkiye, küresel gelişmelerde neticeyi tayin edebilecek kadar büyük bir ülkedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye, küresel gelişmelerde neticeyi tayin edebilecek kadar büyük bir ülkedir'

BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek

BAE Büyükelçisi'nden KAYMEK kursiyerlerine destek

İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

İyi Partili başkan Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

5
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

6
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Partili Belediyelerden su faturalarında KDV indirimi

AK Partili Belediyelerden su faturalarında KDV indirimi

Tomarza Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi İmzalandı

Tomarza Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi İmzalandı

DAHA FAZLA
AK Parti'de Yeşilhisar ilçenin başkan adayları Ankara'da

AK Parti'de Yeşilhisar ilçenin başkan adayları Ankara'da

Hikmet Karaman: 'Giresunspor çok ciddi bir rakip'

Hikmet Karaman: 'Giresunspor çok ciddi bir rakip'

Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

Kızılay'dan Kayseri OSB'ye ziyaret

İntihar girişimi

İntihar girişimi

Şeffaf Oda'da renkli görüntüler

Şeffaf Oda'da renkli görüntüler