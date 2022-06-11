Ölüme böyle gitti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde temizlik aracının altında kalan bisikletli şahıs hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Fevzi T. (73), çalışma yapan Kocasinan Belediyesi’ne ait temizlik aracını görmedi. Tonlarca kilo ağırlığındaki aracın altında kalan Fevzi T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fevzi T.’nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.