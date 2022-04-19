Olgun mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi çerçevesinde bir araya geldiği Dörteylül Ortaokulu öğrencileri ile mesleki deneyimlerini paylaştı.

PAYLAŞ
  • 19.04.2022 10:13
  • Güncelleme: 19.04.2022 10:13
Olgun mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde bir araya geldiği Dörteylül Ortaokulu öğrencileri ile mesleki deneyimlerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için gerekli tüm hazırlıkları tamamlanan Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesini hayata geçirdi.

Projesi çerçevesinde Dörteylül Ortaokulu, Kariyer Günleri’ni başlattı. Kariyer günlerinin konuğu Çevre Mühendisi Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun oldu. Olgun çevre mühendisliğini; doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşulları oluşturan bir meslek dalı olarak tanımladı. Diğer mühendislik dallarından farklı olarak, doğanın kaynaklarını tüketmeyi değil, doğaya sahip olduklarını geri vermeye çalışan bir mühendislik dalı olduğunu söyleyen Olgun, Belediye başkan yardımcılığı ve Belediyenin çalışma alanları ile yürütülen ve planlanan projeleri anlattıktan sonra öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Program sonrası konuşan Dört Eylül Orta Okulu müdürü Emre Gürbüz ," Her hafta mesleğinde başarılı olmuş insanları öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz . Bu hafta ki konuğumuz da Sivas Belediyesinde çeşitli kademelerde hizmet etmiş ve şu anda da Belediye Başkan yardımcısı olarak görev yapan Çevre mühendisi Levent Olgun oldu. Yoğun programında okulumuza ve öğrencilerimize ayırdığı vakit ile her zaman eğitimin yanında olduğunu bir kez daha gösteren başkan yardımcımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

KAYMEK'ten 'Sırdaşın Olayım' Projesi

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Yeşilhisar ve Develi'de kum fırtınası

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

Büyükşehir'den tarıma 3 ayda 25 milyon TL'lik 3 bin ton tohum desteği

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM'da çözüldü

12 ticari anlaşmazlık KATOTAM’da çözüldü

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Model fabrikayla işletmelerin verimliliği arttı

Kablo hırsızı yakalandı

Kablo hırsızı yakalandı

Çok Okunanlar
1
Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

Ramazan ayı iftar menüleri belirlendi

2
Kayseri'de hatimle teravih kılınacak camiler

Kayseri’de hatimle teravih kılınacak camiler

3
Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

Doç. Dr. Bahadır Öz: Kolon kanseri en sık görülen 3. kanser türü

4
Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de betonun altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

5
Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

Kayseri Tarım Fuarı 17'nci kez kapılarını açıyor

6
İncesu Belediyesi'nden işçilere rekor zam

İncesu Belediyesi’nden işçilere rekor zam

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

Şahin, KESOB'a Başkan adaylığını açıkladı

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

KAYÜ Develi Seyrani Kampüsü hayırsever ve yerel yönetim desteğiyle gelişimini sürdürüyor

DAHA FAZLA
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'e lanet

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: 'Bu halk kuyrukları hak etmiyor'

Memleket PartisiBaşkan Yardımcısı Bereket: “Bu halk kuyrukları hak etmiyor”

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'

Başkan Çolakbayrakdar: Başımızın tacı büyüklerimiz, bizim için önemli'