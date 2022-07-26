Olay Türk TV'nin acı günü
Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser'in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.
- 26.07.2022 15:13
- Güncelleme: 26.07.2022 16:22
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser’in hayatını kaybeden babası son yolculuğuna uğurlandı.
Olay Türk TV Teknik Müdürü Mehmet Keser’in babası Osman Keser (86), bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Merhum Keser’in cenazesi, öğle namazına müteakip Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Olay Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftçi, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.
İHA
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