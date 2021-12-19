Okullarda çölyak hastalığına dikkat çekilecek

Sivas'ta çölyak hastası olan öğrenciler için çalışma başlatıldı.

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  • Güncelleme: 19.12.2021 15:55
Okullarda çölyak hastalığına dikkat çekilecek
Sivas'ta çölyak hastası olan öğrenciler için çalışma başlatıldı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta çölyak hastası olan öğrenciler için çalışma başlatıldı.

Kentte çölyak tanısı konulan öğrencilerin aileleri, eğitim gördükleri okulların idarecileri, rehberlik öğretmenleri, kantin işletmecileri ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerin sınıf öğretmenlerine yönelik Sivas Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Konferans Salonunda toplantı düzenlendi.

Okullarda çölyak hastalığı ile ilgili farkındalık oluşturmak ve hasta olan öğrencilerin beslenme ile ilgili özel ihtiyaçlarının karşılanmasında gerekli kolaylığı sağlanabilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sevim, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Uzman Diyetisyen Meryem Cemile Koçak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği İl Koordinatörü Selahattin Gökçe ve Sağlık Hizmetleri Sorumlusu Gülcan Durak da katıldı.

Sivas’ta 37 öğrenciye çölyak tanısı konuldu

Programın açış konuşmasını İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sevim yaptı. Çölyak hastası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Sevim, "Elimizdeki bilgilere göre Sivas’ta toplam 37 öğrencimize çölyak tanısı konmuş ve çocuklarımız bu hastalıkla mücadele etmektedir. Bizler bu öğrencilerin en yakınları olarak çocuklarımız için sağlıklı bir yaşam oluşturmak durumundayız. Çocuklarımızın sorun yaşamaması adına kantin işletmecilerinin gerekli hazırlıkları yapmaları önem arz etmektedir. Derslerine giren öğretmenlerimizin, rehber öğretmenlerimizin ve okul idarecilerinin öğrencilerimize destek sağlamaları çok çok önemlidir. Çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırmak adına tüm paydaşların destek olmaları insani bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Sevim’in ardından İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Biriminde görevli Uzman Diyetisyen Meryem Cemile Koçak tarafından "Çölyak Hastalığı ve Çölyakta Beslenme" konulu sunum gerçekleştirildi. Koçak, daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı.

Programın sonunda Milli Eğitim Müdürlüğünce çölyak hastası öğrenciler için hazırlanan glütensiz gıdalardan oluşan hediye paketlerinin dağıtımı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, çölyak hastası öğrencilere yönelik gerçekleştirilen programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve çölyak hastası öğrencilerin karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla düzenlenen çalışmaların devam edeceğini belirtti.

İhlas Haber Ajansı

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