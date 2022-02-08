Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

Kayseri'de 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.

PAYLAŞ
  • 08.02.2022 14:16
  • Güncelleme: 08.02.2022 17:00
Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla birlikte trafik ekipleri okul servislerini denetledi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, kent genelindeki trafik denetimlerini sürdürüyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının 2. döneminin başlamasıyla beraber denetimlerini artıran ekipler, eş zamanlı olarak okul servisleri üzerinde denetim gerçekleştirdi. Güzergahtaki öğrenci servislerini tek tek durduran ekipler, sürücülerin yetki belgesini, araç uygunluklarını, araçtaki rehber personeli ve emniyet kemerlerini kontrol ediyor. Ayrıca, eksiklikleri bulunan servis şoförlerine de gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Dron destekli kırmızı ışık denetimi

Kentteki trafik güvenliğini artırmak için yoğun çaba sarf eden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, dron destekli kırmızı ışık uygulaması da gerçekleştirdi. Kırmızı ışıkta geçen araçlar dron ile havadan tespit edilerek, sürücülerine cezai işlem uygulandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele

Kocasinan Belediyesi'nden haşerelere karşı etkin mücadele

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Başkan Çolakbayrakdar'dan 'sigarayı bırakın' çağrısı

Başkan Büyükkılıç: '3 bin 200 küçükbaş dağıtacağız'

Başkan Büyükkılıç: '3 bin 200 küçükbaş dağıtacağız'

Polise yakalanmamak için kanepe ile duvar arasına saklandı

Polise yakalanmamak için kanepe ile duvar arasına saklandı

Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

DEİK'ten Kenya'ya yatırım çağrısı

DEİK'ten Kenya'ya yatırım çağrısı

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan servis araçları denetimi

Jandarmadan servis araçları denetimi

Cemre toprağa düşecek

Cemre toprağa düşecek

DAHA FAZLA
Kayseri'de DEAŞ Üyesi 5 kişi yakalandı

Kayseri'de DEAŞ Üyesi 5 kişi yakalandı

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi korona virüs şoku

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

Okullar açıldı, okul servis denetimleri arttı

KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

KTO Kayseri E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi hayata geçiriliyor

Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü

Başkan İmamoğlu İranlı sanayiciler ile görüştü