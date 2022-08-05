Okul müfredatına yeni bir ders geliyor

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  • 05.08.2022 16:51
  • Güncelleme: 05.08.2022 16:51
Okul müfredatına yeni bir ders geliyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. Okul müfredatına çalışmaları devam eden yeni bir dersin gireceğini duyurdu.

İstanbul Kadıköy Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi'nin açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Özer, okul ders müfredatına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir müfredat oluşturma çalışması olduğunu belirten Özer, Kültür Tarihi dersinin müfredata gireceğini açıkladı. 

Bakan Özer yeni müfredatla ilgili şunları söyledi: “Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız."

1ha

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