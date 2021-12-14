Okudukları bölgeyi yakından tanıdılar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Avanos Güzel Sanatlar MYO öğrencilerine yönelik vadi yürüyüşü düzenlendi

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  • Güncelleme: 14.12.2021 12:04
Okudukları bölgeyi yakından tanıdılar
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Avanos Güzel Sanatlar MYO öğrencilerine yönelik vadi yürüyüşü düzenlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu ve Avanos Güzel Sanatlar MYO öğrencilerine yönelik vadi yürüyüşü düzenlendi

NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ve Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine yönelik, okudukları bölgeyi daha yakından tanımaları için vadi yürüyüşü düzenlendi. NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü ile Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Mimari Dekoratif Sanatlar Programı öğrencilerine yönelik öğretim elemanları eşliğinde, Kızılçukur Vadisi’nden başlayan ve Çavuşin Köyü’ne kadar devam eden vadi yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vadi yürüyüşünde öğrencilere Kapadokya Bölgesi’nin coğrafi oluşumu, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihi ve doğal zenginlikleri ile birlikte kaya oyma kiliseleri hakkında bilgi verildi.

İhlas Haber Ajansı

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