Okuduğunuz kitapları kayıt altına almaya ne dersiniz?

Geçenlerde okuduğunuz kitabı bir arkadaşınıza mı önermek istiyorsunuz? Hani şu, özgün hikâyesi ile sizi cezbeden, resimleri de çok etkileyici olan... Yazarı İngiliz miydi acaba? Yoksa Arjantinli mi? Sahi, çizeri kimdi? Daha yeni okumuştunuz oysa...

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 29.12.2021 16:18
Okuduğunuz kitapları kayıt altına almaya ne dersiniz?
Geçenlerde okuduğunuz kitabı bir arkadaşınıza mı önermek istiyorsunuz? Hani şu, özgün hikâyesi ile sizi cezbeden, resimleri de çok etkileyici olan... Yazarı İngiliz miydi acaba? Yoksa Arjantinli mi? Sahi, çizeri kimdi? Daha yeni okumuştunuz oysa...

2022 yılında okuduğunuz kitapları unutmak istemiyorsanız size harika bir önerimiz var: Kitap Günlüğüm.

Gökçe Yavaş Önal'ın matrak çizimleriyle baştan sona yenilenen Kitap Günlüğüm, okuduğunuz kitaplara dair ayrıntıları, görüşleri, önerileri not edip yıllar boyunca saklayabilmeniz, sonra tekrar bakıp hatırlayabilmeniz için tasarlanan pratik ve eğlenceli bir günlük.
 
Okuduğunuz her kitabı bu günlükle paylaşabilirsiniz. Önemli olan, kitap hakkındaki görüşleriniz, düşünceleriniz ve elbette hayal gücünüz. Günlüğe kitapla ilgili yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Ayrıca en sevdiğiniz cümleyi ya da günün birinde kitabın yazarıyla tanışırsanız söyleyebileceğiniz şeyleri bile not edebilirsiniz. Hatta kitabın kapağını yeniden tasarlayabilir ve kitaba puan dahi verebilirsiniz.

Kitap Günlüğüm ile 2022'de okuma alışkanlıklarınızı bambaşka bir boyuta taşıyacaksınız.

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

TOKİ ve Mimsin Kooperatifinin 26 yıllık tapu sorunu çözüldü

Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Cinayet şüphelisi kaçmaya çalışırken yakalandı

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır, 'Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır'

Dr. Öğr. Üyesi Sefa Çakır, 'Akif yalnızlaştırılmış bir adamdır'

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Milletvekili Arık, öğretmen mülakat ve atamalarını eleştirdi

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği devam ediyor

Sağlık çalışanlarına toplu ulaşım desteği devam ediyor

Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyada yaklaşık 5,5 milyon kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

4
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

5
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

6
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Yılbaşı gecesi Emniyet 1826 polisle görev başında

Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Husumetlisini bıçakla öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

DAHA FAZLA
CHP İlçe teşkilatı Bünyan'da okullara bot ve mont dağıttı

CHP İlçe teşkilatı Bünyan'da okullara bot ve mont dağıttı

Talas'ta 'fahiş fiyat'a geçit yok!

Talas'ta 'fahiş fiyat'a geçit yok!

Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız

Gülsoy: Fırsatçılara göz açtırmamalıyız

Çözüm Merkezi 29 bin 310 talebi çözümledi

Çözüm Merkezi 29 bin 310 talebi çözümledi

Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım

Kaski'den Akkışla'ya 9 miyon 946 bin liralık yatırım