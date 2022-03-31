OGS'den HGS'ye geçişte son gün

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, OGS'nin bu gece yarısı itibarıyla kaldırılacağı ve karayollarında sadece HGS sisteminin geçerli olacağı açıklandı. Açıklamada bu kararın iş yükünün azaltılması ve verimliliğin arttırılması için alındığı, OGS'den HGS'ye geçiş oranının yüzde 80'i aştığı belirtildi.

KGM'nin açıklamasında OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalar tarafından ücretsiz olarak HGS etiketi verileceği ve OGS hesaplarının HGS hesaplarına dönüştürüleceği kaydedildi. Bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, OGS kullanan vatandaşların HGS etiketini ücretsiz almak için takip etmesi gereken adımlara yer verildi.

BAŞVURU OGS CİHAZININ ALINDIĞI BANKAYA YAPILACAK

OGS'den HGS'ye geçiş süreci hakkında detayları paylaşan KGM, "İptal edilen OGS'nin yerine HGS hesabı açılması gerekmektedir. Tüm geçişlerin ücretleri HGS hesabından tahsil edilecektir. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılacak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil edilecektir. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyor ise ilgilinin banka hesabına ya da kredi kartına iade edilecektir. OGS ile yapılan geçişlerin ücretlerinin karşılanmaması durumunda kullanılmak üzere güvence kapsamında alınmış tutarlar banka hesabında ya da kredi kartlarına iade edilecek. İade işlemleri, cihazın iptal tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterilerin banka hesaplarına ya da kredi kartlarına yapılacaktır. OGS cihazını HGS etiketi ile değiştirenlerin işlem yapmalarına gerek bulunmayacaktır. 31 Mart'a kadar kapatılmış tüm OGS cihazları bu tarihten sonra iptal edilecektir" ifadelerini kullandı.