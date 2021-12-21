Öğrencilere trafik eğitimi

Nevşehir'de 'Güvenli Okul-Güvenli Gelecek' Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 10:25
Öğrencilere trafik eğitimi
Nevşehir'de 'Güvenli Okul-Güvenli Gelecek' Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de ’Güvenli Okul-Güvenli Gelecek’ Projesi kapsamında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Nevşehir merkez ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı trafik personelleri tarafından Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa Köyü İlköğretim Okulunda ‘’Öğrencilerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi’’ amacıyla eğitim verildi. Verilen eğitimde, öğrencilere ışıklı kavşaklarda ve yaya geçitlerinde hareket tarzı, okul servislerine inme-binme kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve yaya kaldırımlarının kullanılması konuları işlendi.

Eğitim sonrasında ise öğrencilere boyama kitabı ve jandarma çocuk dergisi dağıtıldı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri'de 74 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Küresel otel zincirleri Erciyes'e yatırımı hızlandırdı

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Hacılar'da sıfır atık proje semineri gerçekleştirildi

Kayseri'de yaban hayatına destek

Kayseri'de yaban hayatına destek

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

DAHA FAZLA
Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi