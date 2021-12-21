Öğrenciler kıyasıya yarıştı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Programı kapsamında Sivas'ta imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması ve Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Programı kapsamında Sivas’ta imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Elçibey İmam Hatip Ortaokulunca Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen yarışma programına İl Milli Şube Müdürü Bekir Dal, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Şube Müdürü Bekir Dal, tüm öğrencilere başarı diledi. Daha sonra erkek öğrenciler arası "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" ve "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" gerçekleştirildi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmelerde "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nda Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alperen Yaşar birinci, Kangal İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emirhan Ekinci ikinci, Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Ortaokulu) öğrencisi Yusuf Demir ise üçüncü oldu.

"Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması"nda ise Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Zahid Algül birinci, Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ukkaşe Yiğit Yağmur ikinci, Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emir Ateş ise üçüncü oldu.

Şube Müdürü Bekir Dal, yarışma sonrasında dereceye giren ve yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.