Öğrenciler karakalem sergisi açtı

SCÜ Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri 'Karakalem Desen Sergisi' açtı.

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  • Güncelleme: 21.12.2021 09:33
Öğrenciler karakalem sergisi açtı
SCÜ Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri 'Karakalem Desen Sergisi' açtı.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

SCÜ Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri “Karakalem Desen Sergisi” açtı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri “Karakalem Desen Sergisi” açtı. Kültür Merkezi Sergi Salonu’nda açılan sergiye 4 sınıftan yaklaşık 43 öğrencinin eseri yer aldı. Sergini açılışını Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Kaynar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Mimarlık ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Gülşah Özdemir, “Burada çok güzel bir desen sergisi açtık. Toplam 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile birlikte bir desen sergisi açtık. Öğrencilerin toplam katılımcı sayısı ise 43 oldu. Sergi bugün başladı ve Cuma gününe kadar devam edecek. Üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelleri sergimizi gezmeye bekliyoruz” dedi.

Ardından açılışa geçildi. Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Kaynar ve öğretim üyesi Gülşah Özdemir’in açtığı sergiye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İhlas Haber Ajansı

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