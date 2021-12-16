Öğrenciler derste veliler kursta

Sivas Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulunda öğrenciler dersliklerinde ders görürken anneleri de aynı çatı altında kurulan atölyede dikiş eğitimi alıyor.

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  • Güncelleme: 16.12.2021 14:02
Öğrenciler derste veliler kursta
Sivas Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulunda öğrenciler dersliklerinde ders görürken anneleri de aynı çatı altında kurulan atölyede dikiş eğitimi alıyor.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulunda öğrenciler dersliklerinde ders görürken anneleri de aynı çatı altında kurulan atölyede dikiş eğitimi alıyor.

Sivas Karşıyaka Nuri Dönmezcan İlkokulunda kadınlara yönelik açılan dikiş kursu velilerden büyük ilgi gördü. Salgın öncesinde başlanan ancak Covid-19 dolayısıyla ara verilen kurslar, yüz yüze eğitimin başlaması ile yeniden başladı. Öğrenci kayıtları ile birlikte kursa katılmak isteyen velilerin de talepleri alındı. Daha sonra okul binasında Halk Eğitimi Merkezi tarafından tahsis edilen makine ve ekipmanlarla dikiş atölyesi oluşturuldu. Kurs planlaması ve usta öğretici görevlendirmesinin ardından sabahçı ve öğlenci olmak üzere iki grup olarak eğitimlere başlayan veliler, çocukları ile birlikte aynı okulda eğitim almanın heyecanını yaşıyor.

Halk Eğitimi Merkezi Giyim Bölümü’nde usta öğretici olarak görev yapan kurs eğitmeni Nilgün Bora tarafından verilen eğitimlerle kendilerini geliştiren veliler, dikiş alanında kendi ihtiyaçlarını karşılayabildiklerini söyledi. Bazı veliler, bu alanda iş kurmak için planlar yaparken, bazı velilerin ise özel sektörde iş bularak aile ekonomisine katkı sağladıkları belirtildi.

Okul arkadaşları anneleri

Velilerin okulla sosyal bağ kurmalarını amaçladıklarını ve eğitim kadrosu ile yaptıkları istişarelerin ardından kadın velilerin katılabileceği bir kurs düzenlenmesi noktasında karar aldıklarını belirten Okul Müdürü Bülent Özkan, velilerin bu çalışmadan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Özkan; “Annem benim okul arkadaşım sloganı ile yola çıkarak velilerimizi okula kazandırmak, çocuklarımızı velilerimizle aynı ortamda tutarak sosyal bir bağ kurmak ve velilerimizin meslek sahibi olmasını sağlamayı amaçladık. Halk Eğitimi Merkezi ile iletişime geçerek okulumuzda bir kurs açmayı planladık. Şu anda sabah ve öğlenci gurubu olmak üzere 24 kursiyerimiz, aktif bir şekilde eğitim almakta. Velilerimiz bu çalışmadan çok memnunlar. Bir velimiz evine makine alarak kazanç elde ettiğini söyledi. Aynı zamanda tekstil alanında çalışan velilerimizin olduğunu biliyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Velilerimiz, çalışarak üreterek aile ekonomisine de katkı sağlıyorlar.” dedi.

İhlas Haber Ajansı

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