Öğrenciler, 19 Mayıs'a özel ağaç dikti

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Melikgazi Belediyesince Ağırnas Mahallesi'nde günün anısına özel öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı.

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  • 19.05.2022 11:26
  • Güncelleme: 19.05.2022 12:28
Öğrenciler, 19 Mayıs'a özel ağaç dikti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Melikgazi Belediyesince Ağırnas Mahallesi’nde günün anısına özel öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı.

Milli Mücadele ruhunun gelecek nesillerde yaşatılması amacıyla, 19 Mayıs 1919’un 103. yıl anısına çocuklar ve gençlerle birlikte fidan dikimi yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Geleceğin emanetçileri gençlerimize çok önemli görevler düşüyor. Yeşili seven, çevresine ve doğaya saygılı gençlerimiz olmalı. Onlar, doğaya ne kadar saygılı ve özenli davranırsa doğada onlara gelecek zamanda minnetini göstererek yeşil bir gelecek bırakacaktır. 19 Mayıs çerçevesinde sedir ve dişbudak fidanlarımızı 5 farklı okuldan 164 öğrencimiz aileleriyle birlikte toprakla buluşturdular. Bu dikilen fidanlarımızı geleceğin emanetçilerine emanet ettik. Çünkü bütün ümidimiz gençlerimizdir. Programda ayrıca fidanları dikmeden önce Kayseri’nin ‘Ağaç Dede’si olarak bilinen Mustafa Göçer fidan dikimi ile ilgili öğrencilere bilgiler aktardı. Yeşile katkı sunan tüm kurumlarımıza, öğrencilerimize çok teşekkür ederim” dedi.

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İHA

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