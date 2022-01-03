Ödüllü Yönetmen Meryem Beyza Er'in Filmi ''Rüzgargülü'' Vizyon İçin Gün Sayıyor

Yönetmenliğini ve aynı zamanda yapımcılığını Meryem Beyza ER'in üstlendiği filmin senaryosunu Mert Selek kaleme alırken, kurgusunu Merve Miray Alan, müzik içeriğini ise Zafer Günen üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosununda ise Cansu Fırıncı, Atakan Yarımdünya, Erdal Hanedar, Hakan Örge, Mustafa Şimşek gibi isimler yer aldı.

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  • 03.01.2022 14:42
  • Güncelleme: 03.01.2022 14:42
Ödüllü Yönetmen Meryem Beyza Er'in Filmi ''Rüzgargülü'' Vizyon İçin Gün Sayıyor

Başarılı yönetmen Meryem Beyza ER; altı tane kısa filmin ardından son kısa filmi "Biz Susunca" ile Malatya film festivalinde ödül aldı.

Malatya film festevalinden ödül alan başarılı yönetmen Meryem Beyza ER ödül törenin de yaptığı konuşmasında "Ben filmimde sadece güneşte yaşayabilen ancak gölgede yaşamaya zorlanan bir çiçeğin hikayesini anlattım. Umarım kadınlarla ilgili bir daha film yapmak zorunda kalmayız ve nerede istersek orada yaşarız. Buraya gelebilmek ve aranızda olabilmek çok zordu ama artık gölgede yaşayamıyorum. Umarım beni aranızda kabul edersiniz." dedi.

Kurucusu olduğu Kum Film ve K.A Yapımın'ın yapımcılığında yönetmenliğini kendi üstlendiği " Rüzgargülü " filminin oyuncu kadrosunda ise Murat Akkoyun, Hande Katipoğlu, Yılmaz Gruda ve Pelin Sönmez'in yanı sıra çok başarılı çocuk oyuncular da yer alıyor. Ödüllü çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirbilek ile birliklte Alihan Türkdemir, Batuhan Davutoğlu, Miraç Süzer ve Ada Mina Küçük'te filmde yer alıyor. Yeşilçam tadında aile komedi filmi olan Rüzgargülü filmi 18 şubatta CJ Entertaiment dağıtımında vizyona girmeye hazırlanıyor .

Kurumsal Haber

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