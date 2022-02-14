Odanın zam talebi valilikten döndü

25 Ocak Salı günü KTO'da gerçekleşen meclis toplantısında oylama sonucu odaya mensup firmaların satacağı ekmek ve unlu mamüllerin fiyat tarifelerinde zamma gidilmişti. Zammın gerekçesi olarak artan maliyetler gösterilmişti. Yeni tarifelere göre 180 gram ekmeğin 2,50 lira olması kararlaştırılmıştı. Kabul edilen zammın, odaya mensup bazı işletmeler tarafından yürürlüğe konduğu öğrenildi. Ancak zam kararı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından reddedildi. Odanın yanı sıra Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) da zam talebine onay verirken, Büyükşehir Belediyesi ise Valilik ile birlikte zamma onay vermedi. Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası ise bağımsız olarak kararlaştırdığı fiyat tarifelerini uygulamaya devam ediyor.