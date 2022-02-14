Odanın zam talebi valilikten döndü

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Ocak ayı Meclis Toplantısı'nda karar kıldığı ekmek zammı talebi, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından reddedildi.

PAYLAŞ
  • 14.02.2022 16:50
  • Güncelleme: 14.02.2022 16:50
Odanın zam talebi valilikten döndü

25 Ocak Salı günü KTO'da gerçekleşen meclis toplantısında oylama sonucu odaya mensup firmaların satacağı ekmek ve unlu mamüllerin fiyat tarifelerinde zamma gidilmişti. Zammın gerekçesi olarak artan maliyetler gösterilmişti. Yeni tarifelere göre 180 gram ekmeğin 2,50 lira olması kararlaştırılmıştı. Kabul edilen zammın, odaya mensup bazı işletmeler tarafından yürürlüğe konduğu öğrenildi. Ancak zam kararı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın tarafından reddedildi. Odanın yanı sıra Kayseri Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (KESOB) da zam talebine onay verirken, Büyükşehir Belediyesi ise Valilik ile birlikte zamma onay vermedi. Kayseri Fırıncılar ve Uncular Odası ise bağımsız olarak kararlaştırdığı fiyat tarifelerini uygulamaya devam ediyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Sarıoğlan'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Sarıoğlan'ın yeni kaymakamı görevine başladı

Kayserili kayakçılar Türkiye Şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Kayserili kayakçılar Türkiye Şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Kablo hırsızı suçüstü yakalandı

Başkan Özdoğan: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'

Başkan Özdoğan: 'Her zaman esnafımızın yanındayız'

Hacılar Belediyesi'nde ek protokol sevinci

Hacılar Belediyesi'nde ek protokol sevinci

8 milyon TL'lik projede başvurular başladı

8 milyon TL'lik projede başvurular başladı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

2
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

3
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

4
Kayseri'de koronavirüs sayısı arttı

Kayseri’de koronavirüs sayısı arttı

5
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

6
Dürüm fiyatları güncellendi

Dürüm fiyatları güncellendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Altın yukarı yönde hareketlenebilir'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Altın yukarı yönde hareketlenebilir”

Odanın zam talebi valilikten döndü

Odanın zam talebi valilikten döndü

DAHA FAZLA
9 yıldır firar olan şahıs yakalandı

9 yıldır firar olan şahıs yakalandı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi bağlantı yolu hizmete açıldı

Talas Bulvarı ile Komando Caddesi bağlantı yolu hizmete açıldı

KAYSERmall Outlet'den 'kefilsiz iş yeri ihalesi'ne davet

KAYSERmall Outlet'den 'kefilsiz iş yeri ihalesi'ne davet

AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı

AGÜ'den Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı