Odakır: 'Alışverişlerinizde önceliğinizi küçük esnaftan yana kullanın'

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını temenni ederek, vatandaşların okul alışverişlerinde önceliklerini küçük esnaflardan yana kullanmaları halinde bu durumun esnaf ve sanatkarları memnun edeceğini söyledi.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı dolayısıyla görüşlerini paylaşan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yeni dönemin öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Odakır, Kayseri’de okul öncesi eğitim kademesinde 27 bin 961, ilkokul kademesinde 98 bin 575, ortaokul kademesinde 95 bin 267 ve ortaöğretim (lise) kademesinde 97 bin 748 olmak üzere toplam 319 bin 551 öğrencinin ders başı yaptığını kaydetti.

“GELECEK SİZİNLE KURULACAK”

Öğrencilere zihin açıklığı dileyen Başkan Odakır, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Odakır, “Bütün öğrenci kardeşlerimize yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini ve dönemin onlar açısından verimli geçmesini diliyorum. Sizler bizim için çok değerlisiniz, geleceğimizsiniz. Geleceğin doktoru, mühendisi, avukatı; geleceğin esnaf ve sanatkarı; geleceğin bilim insanı, iş insanı, işçisi sizlerden olacak. Türkiye sizlerin ellerinde kalkınacak, gelişecek ve ilerleyecek. Sizler, bütün emek ve çabanızla, çalışmalarınızla kendinizi iyi bir konuma taşıyacaksınız. Türkiye’nin her alanda, her meslekte yetişmiş, donanımlı, vasıflı insanlara ihtiyacı var. Okul hayatınızı, eğitiminizi ihmal etmeyin. Okulunuzu ihmal etmeden de hangi alana ilginiz varsa o alanın ‘çırağı’ öğreneni olmayı unutmayın. Gelecek sizinle kurulacak, bu gücün farkında olarak, sabırla ve emekle çalışmalarınıza, öğrenim hayatınıza sıkı sıkıya sarılın. Yolunuz açık olsun, bizler sizlerin her zaman yanınızda destekçiniz olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“KAYSERİ’Yİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Başkan Şeyhi Odakır, Kayseri’de sayıları yaklaşık 80 bini bulan üniversite öğrencileri için de konuştu. KESOB Başkanı Odakır, üniversite tercihlerinde Kayseri’yi seçen ve Kayseri’deki üniversitelere yerleşen üniversite öğrencileri için şunları söyledi: “Sevgili gençler, öncelikle şehrimize hoş geldiniz. Eğitime, okumaya değer veren, okuyan ve okutan şehir Kayseri sizi bağrına basacak ve desteklerini esirgemeyecek. Esnaf ve sanatkarlarımız adına, sizlerin de yeni eğitim ve öğretim döneminizi kutluyor, Kayseri’mizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyor, hayatınızda başarılar diliyorum.”

“ÖNCELİĞİNİZ KÜÇÜK ESNAF OLSUN”

Başkan Şeyhi Odakır, yeni eğitim öğretim döneminin gelmesiyle birlikte okul için yapılan alışverişler konusuna da değindi. Velilerin alışverişlerini yapmaları için çeşitli tercihlerinin olduğunu, kendilerine uygun gelecek şekilde bu ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve karşılamaya devam edeceklerini bildiklerini söyleyen Başkan Odakır, “Kıymetli vatandaşlarımızın, velilerimizin bu süreçte esnaf ve sanatkara olan desteğini önemsiyoruz. Elbette önlerinde çeşitli seçenekler var ancak bu süreçte tercihlerini küçük esnaftan yana yapıp öncelik göstermeleri, esnafımızı mutlu edecektir diye düşünüyorum. Küçük esnafımızı desteklemeli, sahip çıkmalıyız. Kayseri esnaf dostu bir şehirdir, insanı da esnaf dostudur. Bu yüzden vatandaşlarımıza, velilerimize seslenmek istiyorum; alışverişlerinizde küçük esnafımızı ihmal etmemeye özen gösterelim, esnafımızı destekleyelim. Kazanan şehrimiz, esnafımız olsun” ifadelerini kullandı.