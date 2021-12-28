Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yönetimi, üyeleri için yılbaşından bir hafta önce noeli karşılamak için eğlenceli bir yeni yıl balosu düzenledi.

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  • Güncelleme: 28.12.2021 11:11
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)
Mimarlar Odası Kayseri Şubesi yönetimi, üyeleri için yılbaşından bir hafta önce noeli karşılamak için eğlenceli bir yeni yıl balosu düzenledi.

Mimarlar Odası Kayseri Şubesi'nin düzenlediği yılbaşı balosuna yoğun bir katılımın olduğunu ifade eden Şube Başkanı Murtaza ER, zor zamanları ve ekonomik darboğazları geride bıraktıklarını belirterek buna rağmen var olmaya çalıştıklarını belirtti.

Çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Şube Başkanı Er, şunları söyledi:  'Bu günde düzenlediğimiz yeni yıl balosu da onlardan bir tanesi. Bu günü düzenlememizde bize destek olan Dizayn-S Egepen firmasına ve Kuğu Yapı Seramiksan firmasına teşekkür ediyorum. Yeni yılda dünya için daha çok hoşgörü, daha çok sağduyu, daha çok nezaket, daha çok adalet ve hepsinden önemlisi daha çok mimarlık diliyorum. Mimarlıkla bakmanın tüm ülkemizin yönetimlerinde yaygınlaşmasını diliyorum. Hepinize bol eğlenceli bir akşam dilerken yeni yılın hepinize öncelikle sağlık sonra huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.” 

Haber Merkezi

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