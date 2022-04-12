Nisan ayında yağan kar, Erciyes'i beyaza bürüdü
Nisan ayında Kayseri'ye yağan kar, Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.
- 12.04.2022 16:17
- Güncelleme: 12.04.2022 16:48
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nisan ayında Kayseri’ye yağan kar, Erciyes Dağı’nı beyaza bürüdü.
Kayseri’de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı’nda da kar yağışı etkisini artırdı. Nisan ayında yağan kar ile beraber Erciyes beyaza büründü.
İHA
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