Niğde zabıtasından fırınlara denetim

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 21.12.2021 16:52
Niğde zabıtasından fırınlara denetim
Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

İl genelinde ekmek, pide ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmelerde zabıta ekipleri tarafından gramaj ve temizlik denetimi yapıldı. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere ekmek üretimi ve hijyen şartları gibi konuları ele alarak denetimlerini sıkılaştırdı. Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere teşekkür etti.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Ekiplerimizce, halkımızın hijyenli, güvenli ve kaliteli bir hizmet alması için çeşitli denetimler yapıyoruz. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak sürdürüyoruz. Birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerini de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. İncelemelerimizde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunuyoruz, kanunlar çerçevesinde halkımızı temiz ve güvenilir hizmet alması için görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında belediyemizin Zabıta Müdürlüğünü aramalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İhlas Haber Ajansı

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Kendi ürettiği asfalt ile 1 yılda 4 milyon TL tasarruf sağladı

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Güneş'ten 'gübre' önerisi: 'Çiftçilerimizin gübresini devlet üretsin'

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Kayseri'de döviz bürolarında yoğunluk

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Büyükkılıç Akkışla'da muhtarlarla buluştu

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Talas'ta gözler 2022'ye çevrildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 2021'de 1 milyon 785 bin 59 kişiye sağlık hizmeti verildi

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

3
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

4
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

5
Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Kızılay' dan Başkan Palancıoğlu’na ziyaret

6
Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

Kaski'den Talas ilçesine 14 milyon 806 bin TL'lik yatırım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan kaçak içki operasyonu: 1 gözaltı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

El Bab şehitleri mezarları başında anıldı

DAHA FAZLA
Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Kayserispor 2 maçtır kazanamıyor

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç Pınarbaşı'lı muhtarlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Başkan Büyükkılıç yatırımları yerinde denetliyor

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Uyuşturucu tacirleri polisten kaçamadı

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…

Kooperatif mağdurlarının sesine kulak verin…