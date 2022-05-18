Niğde Valisi Mustafa Koç, göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Niğde Valiliğine atanan Vali Mustafa Koç Niğde’de görevine başladı.

Niğde Valiliği bahçesinde Vali Koç için karşılama töreni düzenlendi. Karşılamanın ardından açıklamada bulunan Vali Koç, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya teşekkür ederim . Allah bize güvenen, itimat edip bu göreve layık gören devlet büyüklerimize ve aziz milletimize mahcup etmesin. Niğde’ye yabancı değilim, farklı sebeplerle gelip görmüşlüğüm var. Kadim bir şehir Niğde, köklü bir kültürü var. Son zamanlarda da kabuğunu kırdı, Anadolu’nun parlayan yıldızı oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber el birliğiyle güç birliğiyle fikir birliğiyle birbirimizle dayanışma içinde eksikliklerimizi tamamlayarak daha önce yapılmış hizmetlerin üzerine bir şeyler koyabilirsek ne mutlu bize. Bu şehrin kalkınması için, vatandaşlarımızın huzuru için refahı için hizmet etmiş, valilerimize kamu görevlilerimize teşekkür ederim. 5 ilçemizde yaşayan yaklaşık 363 bin vatandaşımızın hepsine selam ediyorum. Rabbim çıktığımız bu yolda bizi mahçup etmesin” dedi.