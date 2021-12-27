Niğde tarihi kalede koruma ve yenileme projesi başladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kale Bölgesi Kentsel Koruma ve Yenileme Projesinin yapıldığı sahada basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Özdemir projenin bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını bir koruma projesi olduğunu söyledi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 17:03
Niğde tarihi kalede koruma ve yenileme projesi başladı
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kale Bölgesi Kentsel Koruma ve Yenileme Projesinin yapıldığı sahada basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Özdemir; projenin bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını bir koruma projesi olduğunu söyledi.
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Kale Bölgesi Kentsel Koruma ve Yenileme Projesinin yapıldığı sahada basın mensupları ile bir araya geldi. Başkan Özdemir; projenin bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını bir koruma projesi olduğunu söyledi.

Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Özdemir, burada yaptığı açıklamada; "Kale Bölgesi Kentsel Koruma ve Yenileme Projemizin ilk kazmasını vurduk ve hızlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıkım çalışmalarında tescilli binalara dokunmuyoruz, koruma kurulu ile korunma kararı alınan tescilli bütün binalar koruyacak sadece metruk binaları yıkacağız. Çalışma yaptığımız alan zor bir alan ve çalışmalar zaman alabiliyor. Arkeolojik sit alanının olduğu yerde gerçekleştirilmesi zor ve uzun sürecek bu projeyi hızlandırarak en kısa zamanda bitirmek istiyoruz. Henüz anlaşma sağlamadığımız yerlerde acele kamulaştırma yapacağız. Ticari yerler açısından projemizin tam maliyeti açığa çıktıktan sonra esnafımızla anlaşmak istiyoruz. İnşallah 2022 yılının bahar ayında projemizin inşasına başlayacağız. Türkiye’deki en büyük desteği aldık ve herkes bu projeyi sahiplendi. Sektörün içinden gelen bir insan olarak Turizm Bakanımızın desteğini almak bizi ayrıca mutlu etti. Projemiz şehrimizin geleceği açısından çok önemli bir proje. Bu proje gerçekleştiğinde inşallah şehrimizin kaderi değişecek. Niğde’nin kalbine çok güzel bir imza atıyoruz. Bizi bu projede destek veren cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, TOKİ başkanımıza teşekkür ediyorum. Onların desteği olmasa bu projeyi gerçekleştirmemiz çok zor olacaktı. Allah hayırlarla tamamlamayı nasip eder inşallah.”

İHA

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