Niğde'de yağ fabrikasında yangın

Niğde’nin Bor ilçesinde bulunan OSB’deki atık yağ deposunda fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan organize sanayi bölgesindeki atık yağ fabrikasında yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika yangınında çıkan dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken ilk bilgilere göre yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerine Vali Mustafa Koç, Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir de gelerek fabrika çalışanlarından bilgi aldı. Fabrika yetkilileri, içeride 40 ton yağ olduğunu söyledi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.