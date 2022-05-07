Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

PAYLAŞ
  • 07.05.2022 16:39
  • Güncelleme: 07.05.2022 16:39
Niğde'de iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara otoyolunda meydana gelen kazada O.Ş yönetimindeki 34 ED 9970 plakalı otomobil seyir halindeki TIR’ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü O.Ş. ile birlikte H.Ş., Z.Ş. ve M.T. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet devrildi: 2 yaralı

Öte yandan, merkeze bağlı Yeşilburç köyü yolunda meydana gelen kazada ise O.K. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü O.K. ile birlikte M.D. ve M.T. yaralandı. yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Rektör Karamustafa gençlerle çay-simit buluşmasında bir araya geldi

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor 1 puanla döndü

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Kayseri protokolünden 'Anneler Günü' mesajı

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Gözbaşı: 'Emeğimizin karşılığını aldık'

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Türk Dünyası bu gösteride buluştu

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
Kılınç'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Kılınç’tan saldırı sonrası ilk açıklama

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

5
Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

Gazeteci ve iş adamını darp eden 6 kişi serbest

6
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Trabzonspor hazırlıklarına başladı

Trafik Haftası'nda trafik güvenliği anlatıldı

Trafik Haftası’nda trafik güvenliği anlatıldı

DAHA FAZLA
Çiçeklerde 'Anneler Günü' tarifesi

Çiçeklerde ‘Anneler Günü’ tarifesi

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası'na hazırlanıyor

Milli Kick Bokscu Hayriye Türksoy Dünya Kupası’na hazırlanıyor

İYİ Partili Kazım Yücel: 'Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!'

İYİ Partili Kazım Yücel: “Yemlihalı çiftçiler, can suyu veremedi!”

Hafızlık Proje Okulları'na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Hafızlık Proje Okulları’na giriş sınavı başvuruları devam ediyor

Araç dereye düştü: 4 yaralı

Araç dereye düştü: 4 yaralı