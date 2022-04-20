Niğde'de 2 kişi kaza sırasında araçtan böyle fırladı

Niğde'de otomobilleri çarpışması sonucu araçlarda bulunan şahısların dışarı fırlaması, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu tarafından kaydedildi.

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  • 20.04.2022 11:24
  • Güncelleme: 20.04.2022 11:24
Niğde'de 2 kişi kaza sırasında araçtan böyle fırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de otomobilleri çarpışması sonucu araçlarda bulunan şahısların dışarı fırlaması, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Selçuk Mahallesinde 51 ABZ 136 hafif ticari araç ile 51 ABF 604 Plakalı otomobil kavşakta çarpışmış ve arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kaza esnasından arka camdan fırlayarak yola savrulmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğünün yayınladığı görüntüler, emniyet kemeri kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. 2 Ocak tarihinde meydana gelen kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişinin kaza sonrası yola fırladığı görünüyor.

İHA

Kayseri Gündem
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