Niğde Belediyesi ekmek büfeleri hizmete alındı

Niğde Belediyesi'nin şehir halkına daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için faaliyete soktuğu ekmek büfeleri satışlara başladı.

PAYLAŞ
  • 01.03.2022 16:42
  • Güncelleme: 01.03.2022 16:42
Niğde Belediyesi ekmek büfeleri hizmete alındı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi’nin şehir halkına daha yaygın bir şekilde ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırabilmek için faaliyete soktuğu ekmek büfeleri satışlara başladı.

Niğde Belediyesi Modern Ekmek Tesisinde (NİĞMEK) üretilen ekmekler, ilk olarak üç büfede satılıyor. Şu an itibariyle Yeni Çarşı Meydanında, Ziraat Bankası Yanında ve Özbelde Hastane Yolunda faaliyete başladı. Bir ay içerisinde kentin diğer yerlerindeki büfelerin de hizmete açılacağı, önümüzdeki günlerde ise ekmek çeşitlerinin artırılarak glütensiz ürünlerin de satılmaya başlanacağı belirtildi. Ekmek fiyatının ise 1,75 TL olarak belirlendiği büfeler aynı zamanda engelli vatandaşlar için istihdam kaynağı olacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Bugün itibariyle üç büfemizi hizmete sunduk. İlerleyen günlerde diğer büfelerimizi de hizmete açacağız. Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmanın sevinci içerisindeyiz. Amacımız halkımıza her alanda faydalı hizmetler sağlamaktır. Modern ekmek fabrikamız şehrimize hayırlı olsun" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da 5 eksik var

Kayserispor'da 5 eksik var

'Çalıkuşu Kayseri E-Dergisi' 2. sayısına hazırlanıyor

'Çalıkuşu Kayseri E-Dergisi' 2. sayısına hazırlanıyor

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Melikgazi'ye ziyaret

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden Melikgazi'ye ziyaret

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili sporcular Balkan ve Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Büyüksimitçi: Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürmesi, ekonomimizi olumsuz etkiler

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Bünyan'da yol bakım çalışmaları devam ediyor

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

Kayseri’de Şehirlerarası yolculukta yeni fiyatlar

2
Adem Özbek hayatını kaybetti

Adem Özbek hayatını kaybetti

3
Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren son yolculuğuna uğurlandı

4
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

5
Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5'inci yılında anıldı

6
İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İlkokul öğrencilerinin 'öğretmen' eylemi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Perşembe pazarının asfaltı sökülüyor!

Perşembe pazarının asfaltı sökülüyor!

Güven timleri suça geçit vermiyor

Güven timleri suça geçit vermiyor

DAHA FAZLA
Başkan Akay İmamoğlu'na başarı diledi

Başkan Akay İmamoğlu'na başarı diledi

TOHM Festivaline Kayseri imzası

TOHM Festivaline Kayseri imzası

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Baca yangını söndürüldü

Baca yangını söndürüldü

Kayseri'de 6 günde 52 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Kayseri'de 6 günde 52 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı