NEVÜ Turne Kapsamına Dahil Edildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt'un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak temsil verilmesi kararlaştırıldı.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 12:03
NEVÜ Turne Kapsamına Dahil Edildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt'un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak temsil verilmesi kararlaştırıldı.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt’un karşılıklı olarak imzaladıkları protokol uyarınca Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm Bölge Müdürlüklerince NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenli olarak temsil verilmesi kararlaştırıldı.

İmza töreninde NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Melih Karakurt ve Devlet Tiyatroları Turne Organizasyon ve Program Birimi yetkilisi Belgin Ulusoy da hazır bulundu.

Sanat ve estetik duygusunu geliştirmek amacıyla 10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen 5441 sayılı kanun ile kurulan Devlet Tiyatroları, yerli ve yabancı eserlerle halkın genel eğitimini, dil ve kültürünü yükseltmek, temel değerler üzerinde doğru yargılara varılmasını sağlamak, Türk Sahne Sanatlarının yurtiçinde ve yurtdışında gelişmesini, yayılmasını ve tanıtılmasını sağlamak, Türk dilini yerleştirmek ve şive birliğini meydana getirmek amaçlarını taşımaktadır. Bu minvalde Ülkemizin birçok ili ve ilçesinde faaliyetlerini sürdüren kurum, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesiyle 2 Aralık 2021 tarihinde imzaladığı protokol uyarınca, Nevşehir de bu kapsamda yer almaya başladı.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarınca bulundukları illerdeki sahnelerde temsil edilen repertuvar oyunları ile Devlet Tiyatroları dram sanatının yerli ve yabancı en seçkin eserlerini tiyatro seyircileri ile buluşturuyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 12 Bölge Tiyatro Müdürlüğü, hayata geçirdikleri tiyatro yapımları ile sezon boyunca, aylık programlar çerçevesinde, kendi bölgelerinde bulunan illere ve birbirlerine turneler düzenliyor. Böylelikle tüm il, ilçe, kasaba ve köylerde yaşayan vatandaşlara ulaşarak tiyatroyla buluşmaları sağlanıyor.

Yerli ve yabancı metinleri çağının öncüsü olarak sahneye taşıyan Devlet Tiyatroları bundan sonraki süreçte düzenli olarak profesyonel oyunlarla Nevşehir halkı ve öğrencileri ile de buluşacak. Nevşehir’in ve bölgesinin öncü Üniversitesi olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, gerçekleştirdiği bu proje ile “üniversite-şehir” bütünleşmesini sanatsal ve kültürel alanlarda da sağladı. NEVÜ yerleşkesi, Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda gösterilecek temsiller her yaştan insanı bir araya getirerek kültür sanat faaliyetlerinden ekonomik bir şekilde istifade etmelerine imkan tanıyacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin YÖK tarafından “Doğal ve Kültürel Miras Turizmi” alanında bölgesel kalkınma üniversitesi olarak ihtisaslaşması yönünde karar alınması ile çalışmalarını hızlandırdığını ifade eden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bölgedeki en önemli eksikliklerden biri olarak değerlendirilebilecek düzenli ve faydalı Tiyatro faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya yönelik bu önemli projenin şehrin kültürel ve entelektüel yaşamına katkı sunacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ‘Devlet Tiyatrolarınca gerçekleştirilecek Tiyatro faaliyetleri bölge halkı ve Üniversitenin birlikteliğini daha da güçlendirecek. Gerçekleştirilecek Tiyatro oyunları tüm öğrencilerimize ve halkımıza açık olup, Devlet Tiyatroları’nın internet sitesi www.devtiyatro.gov.tr üzerinden aylık programlara ve biletlere ulaşılabilir. Bilet satışları Devlet Tiyatrolarınca yürütülecek olup, öğrenci bilet fiyatları 10 TL, tam bilet fiyatları ise 18 TL olarak uygulanacaktır’ dedi.

İhlas Haber Ajansı

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