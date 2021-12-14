NEVÜ Psikoloji Bölümü Öğrencileri Nevşehirli Kadınlarla Buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencileri Nevşehir Belediyesine bağlı Aile Danışma Merkezi'nde Psikolog İlayda Altun İçen'in düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesine katılarak Nevşehirli kadınlar ile buluştu.

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  • Güncelleme: 14.12.2021 15:04
NEVÜ Psikoloji Bölümü Öğrencileri Nevşehirli Kadınlarla Buluştu
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencileri; Nevşehir Belediyesine bağlı Aile Danışma Merkezi'nde Psikolog İlayda Altun İçen'in düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesine katılarak Nevşehirli kadınlar ile buluştu.
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2. sınıf öğrencileri; Nevşehir Belediyesine bağlı Aile Danışma Merkezi’nde Psikolog İlayda Altun İçen’in düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesine katılarak Nevşehirli kadınlar ile buluştu.

Psikoloji Bölümü öğrencileriyle birlikte gerçekleştirilen etkinlikte, Nevşehirli kadınların ve psikoloji bölümü öğrencilerinin gönüllü katılımıyla yapılan atölye çalışmasında toplumsal cinsiyet rolleri ve şiddet türleri hakkında farkındalık çalışmaları yapıldı. Drama etkinliklerinin yer aldığı atölyede bireyin kendi duygu, düşünce, gözlem, yaşantı ile ilgili bilgilerinin yeniden yapılandırılmasına ortam sağlanması amaçlandı ve bununla ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. ’Yöntem ile katılımcılar yapar, yaşar, dener, keşfeder ve uygulayarak öğrenir’ bakış açısı ile Nevşehirli kadınlar ve Psikoloji bölümü öğrencileri gruplar halinde bir araya gelerek kadının toplumsal statüsünü olumsuz etkileyen, hem kadın hem erkek üzerinde baskı oluşturan cinsiyet rolleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. Eğitim düzeyi, sosyal, kültürel, ekonomik, entelektüel açıdan farklı grupları bir araya getiren Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi ile bireyleri farklı bakış açılarını tanımalarına fırsat sağlanırken, öğrencilerin yaşadıkları şehrin kültürünü, aile yaşantısını, cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını, aile içi şiddet örüntülerini ve grup içerisindeki davranış biçimlerini gözlemlemelerine de olanak tanıdı. Çeşitli drama etkinliklerinin ve bilgilendirici sunumun sonunda gevşeme egzersizi ile atölye çalışması sonlandırıldı.

Etkinliğin gerçekleşmesinden oldukça memnun olan atölye yetkilileri ise, atölye çalışması sonrasında psikoloji bölümü öğrencilerine Aile Danışma Merkezi’ni tanıttı. Öğrenciler etkinlik kapsamında teorik terslerde işlenen konuları uygulamalı alanda izleme fırsatı yakalarken, aynı zamanda alanda çalışan bir psikoloğu yaptığı işi doğrudan gözlemleme ve gelecekteki kariyer planları üzerine düşünme fırsatı da buldu. Toplumsal cinsiyet atölyesinin her hafta 5-6 öğrencinin katılımıyla devam etmesi, erkek öğrencilerin ve halktan erkeklerin de katılımını sağlayan teşvik programlarının düzenlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Atölyeye; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Türkileri ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sevinç Sesveren Atılgan da eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı

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