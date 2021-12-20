Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Lojistik ve Gelişim Kulübü Ankara Lojistik Üssü’ne Teknik Gezisi Düzenledi.

NEVÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Lojistik ve Gelişim Kulübü üyeleri, NEVÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Tekiner Kaya öncülüğünde, Türkiye’nin ilk Uluslararası Lojistik Üssü olan Ankara Lojistik Üssü’ne teknik gezisi gerçekleştirdi. Depo Yönetimi dersi alan öğrenciler, gezi kapsamında, işledikleri dersi sahada görme imkânına erişerek, teorik bilginin pratiğe dökülmüş halini uygulama yerinde gözlemledi. Ayrıca NEVÜ’lü öğrenciler; raf sistemleri, depo araçları, antrepo, gümrükleme, ithalat ve ihracat belgeleri, geçici depolama yeri, ürünlerin korunması ve saklanması gibi depo içi birçok faaliyeti de yerinde gördü.

Ankara Lojistik Üssü İşletme Müdürü Nurcan Sunay, Ersan Grup Lojistik İthalat ve İhracat Müdürü Çağkan Erdoğan ve Gökhan Demircioğlu geziye ev sahipliği yaptı.