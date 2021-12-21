NEVÜ Kadın Voleybol Takımı 1. Lig'e Yükseldi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 12-17 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen Kadınlar 2. Lig Voleybol Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig'e yükseldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 12-17 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde düzenlenen Kadınlar 2. Lig Voleybol Müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig’e yükseldi.

Kadınlar 1. Lig’e yükselen NEVÜ’lü voleybolcuları tebrik eden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Semih Aktekin; “Yaşamın birçok alanında olduğu gibi spor alanında da kadınlarımızın başarılarını görmek gurur verici. Bu başarılarının kendileri ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi için daimi olmasını temenni ediyorum. Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve antrenörlerini tebrik ediyor, kendilerine 1. Ligde başarılar diliyorum” dedi.