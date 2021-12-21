NEVÜ'de 'Tıbbi Terminoloji' Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ile Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliğinde Tıbbi Terminoloji konulu seminer gerçekleştirildi.

NEVÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Deviren, Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahlan Öztürk, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Unur, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Seminerde, Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Unur tarafından NEVÜ’lü öğrencilere medikal terminolojinin tarihçesi, önemi, sağlık alanında sık kullanılan terimlerin okunuşları, telaffuzları ile ilgili bilgiler verildi. Unur, “Tıbbî terminoloji binlerce yıl içinde şekillenerek günümüze kadar ulaşmıştır. Tıbbi terminolojinin amacı, sağlık alanında çalışanlar arasında sağlıklı bir iletişimi sağlamak ve ortak bir dil kullanımı için gerekli tıbbi terimlerin oluşturulmasıdır. Böylelikle konuşma dilinden farklı bir yapıda da olsa tüm sağlık alanlarında kullanılan dil ortak olacaktır. Günümüzde kullanılan tıbbi terimler 2500 yıl öncesine kadar uzanmakta olup o dönemin bilimsel dilleri olarak kabul edilen antik çağa ait Grekçe ve Latince kaynaklıdır. Bu iki dilden köken alan terimler, farklı dillerde bazı değişiklikler gösterebilirler. Toplamda 170 bin tıbbi terim bulunmaktadır. Bu terimlerin 90 bini anatomik temelli iken geri kalanlar ise farmakoloji temellidir. Gitar çalmayı öğrenmek isteyen bir kişi öncelikle notaları ve telleri öğrenmelidir. Aynı şekilde bir dil eğitimi öncelikle harflerin öğretilmesini gerekli kılar. Sağlık alanlarında çalışan bir kişinin ise öncelikle bu alana ait isimlendirmeleri bilmesi gerekmektedir.” diye belirterek tıbbi terminolojinin önemine dikkat çekti.

Tıbbi Terminoloji konulu seminer, katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile sona erdi.